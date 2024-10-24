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Notaufnahme: Samstagnacht

Das gewisse Etwas

DMAXFolge vom 24.10.2024
Das gewisse Etwas

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Notaufnahme: Samstagnacht

Folge vom 24.10.2024: Das gewisse Etwas

44 Min.Folge vom 24.10.2024Ab 12

Im städtischen Klinikum in Magdeburg klagt eine Frau über Atemprobleme. Die Dame leidet unter COPD. Und ein Diabetespatient sucht in Begleitung seiner Schwiegertochter die Notaufnahme auf. Mit dem Fortschreiten der Stoffwechselerkrankung gehen auch Wundheilstörungen einher. Können die Unfallchirurgen den von Maden befallenen Fuß des Mannes retten. Im Krankenhaus in Landshut-Achdorf besteht ebenfalls Grund zur Sorge. Der Blutdruck einer Patientin ist lebensbedrohlich hoch. Das medizinische Personal renkt in dieser Folge auch eine Kniescheibe ein.

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