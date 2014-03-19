Notaufnahme Babystation - Staffel 5 Folge 6Jetzt kostenlos streamen
Notaufnahme
Folge 6: Notaufnahme Babystation - Staffel 5 Folge 6
Der kleine Elias hat seit seiner Geburt schwere Atemprobleme. Noch ist ungewiss, ob er operiert werden muss. Für die Mutter qualvolle Stunden bis zur Entscheidung. Sie kann nichts anderes tun als abzuwarten und ihr Kind in den Armen zu halten, das um jeden Atemzug ringt. Elias hat noch eine Zwillingsschwester, der es nach der Geburt wesentlich besser ging als ihm. Für die Mutter völlig unverständlich. Veronica erlitt Verbrennungen zweiten Grades bei einem Unfall zu Hause. Die Behandlung solcher Patienten ist heikel, die Verletzungen lebensgefährlich. Zwar ist die Verbrennung "nur" Verbrennungsgrad 2b, dennoch ist nicht klar, ob bei dem kleinen Mädchen bleibende Schäden zurückbleiben werden. Und Dudu ist in den letzten Tagen der Schwangerschaft. Sie freut sich auf die Geburt und zählt schon die Stunden. Aber ihr Kind liegt falsch herum in ihrem Bauch. Deshalb muss es unter ärztlicher Aufsicht gedreht werden. Bei dem Versuch es im Mutterleib zu wenden hofft die werdende Mutter darauf, dass die Wehen einsetzen und Dudu auch gleich ihr Kind bekommen kann.
