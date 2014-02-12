Notaufnahme - Staffel 6 Folge 1Jetzt kostenlos streamen
Notaufnahme
Folge 1: Notaufnahme - Staffel 6 Folge 1
Mit dem Rettungshubschrauber wird eine Frau ins Landeskrankenhaus Universitätsklinikum Innsbruck gebracht. Die Pensionistin bekam plötzlich schwer Luft, spürte ein Stechen in der Brust. Die akuten Beschwerden der älteren Dame sind inzwischen zwar etwas schwächer geworden, dennoch - die Anzeichen sprechen für einen Herzinfarkt. Im Universitätsklinikum Graz soll in den nächsten Stunden der 2-jährige Timo operiert werden. Durch eine Fehlbildung sind beide seine Daumen verkümmert. Bereits vor ein paar Monaten wurde eine Hand operiert, der Zeigefinger wurde zum Daumen umfunktioniert. Dies soll nun auch bei der zweiten Hand des Kindes passieren. Der Eingriff ist besonders heikel und bedarf Geduld, denn die Operation läuft über mehrere Stunden. Auf der chirurgischen Ambulanz der Kinderklinik des Universitätsklinikum Graz wartet ein junger Mann auf seine Behandlung. Auf den ersten Blick scheint dem 17-jährigen Patienten nichts zu fehlen, außer einer leicht angeschwollenen Backe. Die hat es aber im wahrsten Sinne des Wortes in sich: eine Eiterbeule, die äußerst schmerzhaft ist und dringend geöffnet und entfernt werden muss.
