Notaufnahme - Staffel 6 Folge 4Jetzt kostenlos streamen
Notaufnahme
Folge 4: Notaufnahme - Staffel 6 Folge 4
48 Min.Folge vom 05.03.2014Ab 12
Knochenbrüche, kleine Schnittwunden oder lebensbedrohliche Verletzungen und Beschwerden. Menschen kommen durch solche Ursachen in schwierige Lebenslagen. Was sie dann brauchen, ist die professionelle Unterstützung und die medizinische Versorgung von Ärzten und Pflegern. Die Landeskrankenhäuser Universitäts-Klinikum Graz und Universitäts-Klinikum Innsbruck versorgen gemeinsam pro Jahr fast 200.000 Patienten stationär und bis zu zwei Million Patienten ambulant. Die Mitarbeiter sorgen rund um die Uhr für ärztliche und pflegerische Betreuung. Und jeden Tag werden Leben gerettet.
Notaufnahme
Altersfreigabe:
12ANGST
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4