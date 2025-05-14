Lebensgefahr nach schwerem MotorradunfallJetzt kostenlos streamen
NOTRUF
Folge vom 14.05.2025: Lebensgefahr nach schwerem Motorradunfall
23 Min.Folge vom 14.05.2025Ab 12
Als der leidenschaftliche Biker Jürgen Möller in einer Kurve wegrutscht und schwer stürzt, glaubt er anfangs noch, mit dem Schrecken davon gekommen zu sein. Doch die eintreffenden Retter um Notarzt Marc Wrobel erkennen schnell, dass jede Sekunde zählt.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Reality
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1