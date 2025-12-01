NOTRUF
Folge vom 01.12.2025: Kind stürzt in Schere
Ein fröhlicher Kindergeburtstag endet mit einem unerwarteten Unfall: Mika stürzt und verletzt sich schwer an einer Schere, die tief in seinem Oberschenkel steckt. Während Philipp Stehling und Thomas Schmidt ihn versorgen, entwickelt er plötzlich Atemnot - eine allergische Reaktion auf ein verabreichtes Schmerzmittel. Die Retter müssen schnell handeln, doch dann kommt der nächste Verdacht: Hat Mika sich bei dem Sturz auch noch eine schwere Kopfverletzung zugezogen?
