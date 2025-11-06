Zum Inhalt springenBarrierefrei
NOTRUF

SAT.1Folge vom 06.11.2025
23 Min.Folge vom 06.11.2025Ab 12

Notfallsanitäter Philipp Stehling und Rettungssanitäter Thomas Schmidt werden zu einem lebensbedrohlichen Einsatz gerufen, der ihnen noch lange in Erinnerung bleiben soll. Denn der Patient hatte Glück im Unglück, dass er sich eine schwere Verletzung zuzog und die Retter so ein viel größeres Problem feststellen konnten.

