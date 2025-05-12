Nach Autounfall in LebensgefahrJetzt kostenlos streamen
NOTRUF
Folge vom 12.05.2025: Nach Autounfall in Lebensgefahr
23 Min.Folge vom 12.05.2025Ab 12
Ein schwerer Verkehrsunfall ruft die Retter Philipp Stehling und Thomas Schmidt auf den Plan. Nur mit Hilfe der Feuerwehr gelingt es, den Fahrer des verunglückten Autos zu erreichen. Nach seiner Rettung enthüllt der Fahrer plötzlich Erschreckendes.
Genre:Dokumentation, Reality
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1