NOTRUF
Folge vom 28.05.2025: Knochenbruch nach Fahrradsturz
23 Min.Folge vom 28.05.2025Ab 12
Notfallsanitäter Stuart Schneider wird ausnahmsweise nicht zum Unfallort gerufen, sondern er kommt privat an der Unfallstelle vorbei und muss selbst den Notruf wählen. Doch bis ein Rettungswagen kommt, scheint eine lange Zeit zu vergehen und Stuart Schneider muss improvisieren.
Genre:Dokumentation, Reality
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1