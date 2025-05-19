Zum Inhalt springenBarrierefrei
NOTRUF

Herz und Auto außer Kontrolle

SAT.1Folge vom 19.05.2025
Herz und Auto außer Kontrolle

NOTRUF

Folge vom 19.05.2025: Herz und Auto außer Kontrolle

23 Min.Folge vom 19.05.2025Ab 12

Rettungssanitäterin Julia Schaller wird zu einem Unfall gerufen, bei dem ein Autofahrer während der Fahrt plötzlich ohnmächtig geworden ist. Neben dem Fahrer saßen auch noch seine Frau und sein siebenjähriges Enkelkind im Wagen. Die Retter haben alle Hände voll zu tun, um sich um die Patienten zu kümmern.

