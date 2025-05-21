Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Folge vom 21.05.2025
23 Min.Folge vom 21.05.2025Ab 12

Auf einer Straße kommt es zu einem schweren Unfall, als ein übermüdeter Fahrer die Kontrolle über sein Auto verliert. Rettungssanitäter Csaba Major, der zufällig an dem verunfallten Auto vorbeikommt, gerät an die Grenzen seiner Belastbarkeit, als er sich gleichzeitig um drei verletzte Patienten kümmern muss.

