NOTRUF
Folge vom 20.05.2025: Lebensgefahr nach Anti-Baby-Pille
23 Min.Folge vom 20.05.2025Ab 12
Als die 16-jährige Emma beim Joggen plötzlich über Atemnot klagt, halten die Retter um Rettungssanitäter Tim Hönemann es zunächst für eine einfache Hyperventilation - aber nur wenige Minuten später müssen sie um das Leben der jungen Frau kämpfen.
