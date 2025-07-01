NOTRUF
Folge vom 01.07.2025: Stromschlag in der Kirche
23 Min.Folge vom 01.07.2025Ab 12
Notfallsanitäter Tobias Pilny wird zu einem außergewöhnlichen Einsatzort gerufen. Zwei Jugendliche haben in einer Kirche an einem Stromkasten rumgespielt und einer von ihnen hat einen heftigen Stromschlag bekommen. Und obwohl auf den ersten Augenblick bei dem Patienten alles normal wirkte, hing sein Leben an einem seidenen Faden ...
Genre:Dokumentation, Reality
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1