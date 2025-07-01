Zum Inhalt springenBarrierefrei
Stromschlag in der Kirche

SAT.1
Folge vom 01.07.2025
Folge vom 01.07.2025: Stromschlag in der Kirche

23 Min.
Ab 12

Notfallsanitäter Tobias Pilny wird zu einem außergewöhnlichen Einsatzort gerufen. Zwei Jugendliche haben in einer Kirche an einem Stromkasten rumgespielt und einer von ihnen hat einen heftigen Stromschlag bekommen. Und obwohl auf den ersten Augenblick bei dem Patienten alles normal wirkte, hing sein Leben an einem seidenen Faden ...

