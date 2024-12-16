Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Folge vom 16.12.2024
Folge vom 16.12.2024: Reißzwecke verschluckt

23 Min.Folge vom 16.12.2024Ab 12

Kinder kommen manchmal auf dumme Ideen und nehmen gefährliche Dinge in den Mund. Rettungssanitäterin Patrizia Helter muss heute sehr einfühlsam sein, um der achtjährigen Mara zu helfen. - Manche Diagnosen sind gar nicht so einfach: Rettungssanitäter Marc Rosenkranz fährt heute zu einem Einsatz, bei dem er Detektivarbeit leisten muss, um den seltsamen Fall der Seniorin zu verstehen.

