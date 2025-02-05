Beinbruch nach Astbruch im SturmJetzt kostenlos streamen
NOTRUF
Folge vom 05.02.2025: Beinbruch nach Astbruch im Sturm
Nachdem Jan Hoffmann an einem stürmischen Tag auf seiner täglichen Joggingrunde von einem herabstürzendem Ast getroffen und schwer verletzt wurde, haben die Retter Philipp Stehling und Thomas Schmidt nicht nur mit dem Wetter, sondern auch mit weiteren schwierigen Umständen zu kämpfen.
