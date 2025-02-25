Mutter und Kind nach Geburt in LebensgefahrJetzt kostenlos streamen
NOTRUF
Folge vom 25.02.2025: Mutter und Kind nach Geburt in Lebensgefahr
23 Min.Folge vom 25.02.2025Ab 12
Notfallsanitäterin Martina Caspers erlebt in ihrem heutigen Fall eine böse Überraschung: Nach einer Hausgeburt steht nämlich nicht nur das Leben der Mutter auf dem Spiel, auch besteht Lebensgefahr für das Neugeborene!
Genre:Dokumentation, Reality
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1