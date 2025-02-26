Zum Inhalt springenBarrierefrei
NOTRUF

SAT.1Folge vom 26.02.2025
23 Min.Folge vom 26.02.2025Ab 12

Liebe schlägt auf die Lunge - ein junges Paar will einen romantischen Abend verbringen, doch bald müssen die Retter Philipp Stehling und Thomas Schmidt ausrücken, um das Paar nicht nur aus einer peinlichen Situation zu befreien, sondern einem von beiden das Leben retten ...

