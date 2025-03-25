Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Folge vom 25.03.2025
Folge vom 25.03.2025: Kreislaufkollaps in der Sauna

23 Min.Folge vom 25.03.2025Ab 12

Anke Heinen ignoriert die Warnungen ihrer Tochter Rosi und geht trotz ihres Übergewichts und dem Abraten ihres Arztes in die Sauna. Mit schwerwiegenden Konsequenzen. Denn als sie in der Sauna zusammenbricht, stellt sie die Rettungskräfte vor einige ungeahnte Herausforderungen.

