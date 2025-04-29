Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Folge vom 29.04.2025
Folge vom 29.04.2025: Meine Medizin macht mich zum Monster

23 Min.Folge vom 29.04.2025Ab 12

Ein junger Mann greift seine Lebensgefährtin mit einem Baseballschläger an. Aber wieso? Bei diesem Einsatz von Rettungssanitäter Angelo Straus hat der Patient ganz andere Probleme als nur seine Aggressionen - doch können die Retter ihm und seiner Partnerin helfen?

