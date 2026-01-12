NOTRUF Spezial: Verschüttet im Hotel - Das Wunder von KrövJetzt kostenlos streamen
NOTRUF
Folge vom 12.01.2026: NOTRUF Spezial: Verschüttet im Hotel - Das Wunder von Kröv
91 Min. Ab 12
Es ist die Nacht des 6. August 2024, als das Hotel "Zur Reichschenke" in sich zusammen stürzt. Neun Menschen werden unter den Trümmern begraben. In einer herausragenden Rettungsaktion kämpfen hunderte Einsatzkräfte stundenlang um das Leben der Verschütteten. Bärbel Schäfer spricht mit Überlebenden und Rettern. Wie haben die Verschütteten die qualvollen Stunden unter den Trümmern erlebt? Und wie geht es ihnen heute? Und wie dramatisch gestaltet sich diese Nacht für die Retter?
Genre:Dokumentation, Reality
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1