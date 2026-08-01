Staffel 1Folge 13vom 01.08.2026
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Nuts, Nuts, Nuts
Folge 13: Öl
3 Min.Folge vom 01.08.2026
Aus Spaß wirft Nuts Steine umher. Als keine Steine mehr übrig sind, verwendet er stattdessen Maiskörner. Doch als er einen Hebel betätigt, verursacht er versehentlich eine gewaltige Kettenreaktion.
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Nuts, Nuts, Nuts
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Genre:Animation
Altersfreigabe:
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