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NXT

Das schockierende Contender's Match zwischen Grayson Waller und Cruz Montana

ProSieben MAXXFolge vom 13.08.2026
Das schockierende Contender's Match zwischen Grayson Waller und Cruz Montana

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Folge vom 13.08.2026: Das schockierende Contender's Match zwischen Grayson Waller und Cruz Montana

80 Min.Folge vom 13.08.2026Ab 16

ProSieben MAXX präsentiert die WWE Superstars von morgen bei "NXT". Woche für Woche treffen hier junge Talente aufeinander und beweisen sich im Ring.

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