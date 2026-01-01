Odd Taxi
Folge 7: Süßes oder Saures
23 Min.Ab 16
Odokawa führt ein unscheinbares Leben als Taxifahrer und hat weder Familie noch viele Freunde. Zwischen Fahrgästen wie dem ehrgeizigen Studenten Kabasawa, der geheimnisvollen Krankenschwester Shirakawa und dem Comedyduo Homosapiens scheint sein Alltag belanglos - bis die Gespräche in seinem Taxi eine unerwartete Wendung nehmen und Odokawa mitten in das Rätsel um ein verschwundenes Mädchen gerät.
Odd Taxi
Genre:Anime, Drama, Tiere
Produktion:JP, 2021
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland