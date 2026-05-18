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ÖBB & Westbahn - der Reise-Test
Folge 122: ÖBB & Westbahn - der Reise-Test
Der Bahn wird oft die Zukunft des Reisens zugeschrieben: komfortabel, sicher, pünktlich und klimafreundlich. Doch die Realität vieler Fahrgäste sieht häufig anders aus. Ausfälle, defekte Waggons und überlastetes Personal sorgen immer wieder für Frust. Neben technischen Problemen führen auch Personalmangel und Verspätungen aus dem internationalen Bahnverkehr zu zusätzlichen Schwierigkeiten. Gerade vor der Urlaubssaison fragen sich viele Reisende, wie zuverlässig ihre geplanten Zugfahrten tatsächlich sind und mit welchen Störungen sie rechnen müssen. Die Reporte macht den Bahn-Check und untersucht, wie gut der Bahnverkehr in den Sommermonaten funktionieren wird. Bildquelle: ORF/Neulandfilm
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