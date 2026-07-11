Österreich - Die ganze Geschichte (6/10): Drama im PraterJetzt kostenlos streamen
Österreich - Die ganze Geschichte Staffel 2
Folge 6: Österreich - Die ganze Geschichte (6/10): Drama im Prater
42 Min.Folge vom 11.07.2026
Was heute selbstverständlich scheint, war einst revolutionär: Hygiene. Im Wien des 19. Jahrhunderts kosteten verschmutztes Wasser und fehlende medizinische Standards Tausende Menschen das Leben. Die Dokumentation folgt den Hygienepionieren Ignaz Semmelweis und Anton Drasche, die gegen Epidemien und veraltete Vorstellungen kämpften – und damit die Medizin nachhaltig veränderten. Gestaltung: Alexander Frohner Bildquelle: ORF/Clever Contents
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