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Österreich - Die ganze Geschichte Staffel 2

Österreich - Die ganze Geschichte (6/10): Drama im Prater

ORF IIIStaffel 1Folge 6vom 11.07.2026
Österreich - Die ganze Geschichte (6/10): Drama im Prater

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Österreich - Die ganze Geschichte Staffel 2

Folge 6: Österreich - Die ganze Geschichte (6/10): Drama im Prater

42 Min.Folge vom 11.07.2026

Was heute selbstverständlich scheint, war einst revolutionär: Hygiene. Im Wien des 19. Jahrhunderts kosteten verschmutztes Wasser und fehlende medizinische Standards Tausende Menschen das Leben. Die Dokumentation folgt den Hygienepionieren Ignaz Semmelweis und Anton Drasche, die gegen Epidemien und veraltete Vorstellungen kämpften – und damit die Medizin nachhaltig veränderten. Gestaltung: Alexander Frohner Bildquelle: ORF/Clever Contents

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