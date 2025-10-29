Zum Inhalt springenBarrierefrei
Österreich - Die ganze Geschichte Staffel 3

Österreich - Die ganze Geschichte (7/10): Die Manipulation der Massen

ORF IIIStaffel 1Folge 7vom 29.10.2025
Österreich - Die ganze Geschichte (7/10): Die Manipulation der Massen

50 Min.Folge vom 29.10.2025

Folge 7 beschreibt die Funktionsweise und die Werkzeuge der perfekt geschmierten Propagandamaschinerie des nationalsozialistischen Terrorregimes. Gustav Ucicky, einer der führenden Regisseure der NS-Zeit, verantwortet damals zentrale Werke der NS-Spielfilmpropaganda. In seinem Film „Heimkehr“, übernimmt der österreichische Schauspielstar Paula Wessely die Hauptrolle. Die Aufgabe der Fotografen Albert Hilscher und Heinrich Hoffmann ist es, das Regime in den Augen der Menschen fotographisch in das rechte Licht zu rücken.

