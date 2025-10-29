Österreich - Die ganze Geschichte (7/10): Die Manipulation der MassenJetzt kostenlos streamen
Österreich - Die ganze Geschichte Staffel 3
Folge 7: Österreich - Die ganze Geschichte (7/10): Die Manipulation der Massen
50 Min.Folge vom 29.10.2025
Folge 7 beschreibt die Funktionsweise und die Werkzeuge der perfekt geschmierten Propagandamaschinerie des nationalsozialistischen Terrorregimes. Gustav Ucicky, einer der führenden Regisseure der NS-Zeit, verantwortet damals zentrale Werke der NS-Spielfilmpropaganda. In seinem Film „Heimkehr“, übernimmt der österreichische Schauspielstar Paula Wessely die Hauptrolle. Die Aufgabe der Fotografen Albert Hilscher und Heinrich Hoffmann ist es, das Regime in den Augen der Menschen fotographisch in das rechte Licht zu rücken.
