Österreich - Die ganze Geschichte Staffel 3
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Österreich - Die ganze Geschichte Staffel 3
Im November 1918 geht nach über 600 Jahren die Herrschaft der Habsburger zu Ende. Die österreich-ungarische Monarchie bricht zusammen, in Wien wird die Republik "Deutsch-Österreich" ausgerufen. Es sind dramatische Tage, die diese Zeit des Umbruchs markieren.
Genre:Dokumentation, Dokumentation
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 3: ORF 3
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