Österreich isst besser - Promis specken ab - Staffel 5 Folge 1Jetzt kostenlos streamen
Österreich isst besser
Folge 1: Österreich isst besser - Promis specken ab - Staffel 5 Folge 1
49 Min.Folge vom 11.01.2010Ab 6
Der Kampf gegen den Winterspeck beginnt! Zur Einstimmung und Vorbereitung auf ihre eigene Ernährungsumstellung kommentieren Promis die besten Momente aus allen Sendungen mit Sasha Walleczek. Mit dabei: Marika Lichter, Christoph Fälbl, Franz Wohlfahrt, Gernot Pachernigg, Rosalinde Haller, Harald Serafin, Martin Weinek und Wilfried Scheutz.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Österreich isst besser
Alle 5 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4