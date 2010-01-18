Österreich isst besser
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Österreich isst besser
Der Kampf gegen den Winterspeck beginnt! Acht österreichische Prominente nehmen sich 8 Wochen Zeit, um mit Hilfe von Sasha Walleczek die kleinen Speckröllchen wieder loszuwerden, die sich in den letzten Wochen um den Bauch herum platziert haben. Das Ziel ist klar: nach den 8 Wochen muss der Hosenknopf wieder ganz entspannt zugehen, die Bluse darf nicht mehr spannen und das Sakko muss wieder anständig sitzen. Mit dabei: Marika Lichter, Christoph Fälbl, Franz Wohlfahrt, Gernot Pachernigg, Rosalinde Haller, Angelika Niedetzky, Martin Weinek und Wilfried Scheutz.
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