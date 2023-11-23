Österreich unzensiert
Folge 4: Die Insel Kaisermühlen
46 Min.Folge vom 23.11.2023Ab 12
Wien Kaisermühlen - eingebettet zwischen idyllischen Donauarmen und moderner Skyline. Im 22. Bezirk liegt das letzte friedliche Dorf Wiens. Aber nicht alle Insulaner sind zufrieden.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Österreich unzensiert
Alle 2 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4
Enthält Produktplatzierungen