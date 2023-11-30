Zum Inhalt springenBarrierefrei
PULS 4Staffel 2Folge 5vom 30.11.2023
49 Min.Folge vom 30.11.2023Ab 12

An der Triester Straße herrscht meist viel Verkehr. Das bedeutet nicht immer Autos und Stau, denn hier reihen sich Bordells und Nachtsclubs. Auf der anderen Seite sehen die Bewohner auch einige Probleme. Viel Müll und Lärm.

PULS 4
