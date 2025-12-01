Österreichs schockierendste Verbrechen
Folge 5: Discomorde
43 Min.Folge vom 17.12.2025Ab 12
Im August 2010 wird der 20-jährige Rene Menon auf offener Straße in Wien durch Schüsse tödlich verletzt. Eine Woche nach der Tat scheint der Fall geklärt: Zwei Männer stellen sich der Polizei und sprechen von einem Unfall. Nach der Verurteilung des Schützen bekommt Familie Menon anonyme Briefe, dass der Falsche verurteilt worden sei. Auch der vermeintliche Täter strebt kurz darauf eine Wiederaufnahme des Verfahrens an. In der Sendung kommen auch Angehörige des Opfers zu Wort.
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Krimi
Produktion:AT, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Puls4