#offline im Wald

My Zelt is my Castle

Folge 1: My Zelt is my Castle

32 Min.Ab 6

Die Camp-Chefin Candy Crash begrüßt erstmals die sechs Content Creator im abgelegenen Wald. Doch um dorthin zu finden, bekommen sie nur eine Karte und einen Kompass in die Hand gedrückt, was zugleich auch die erste Challenge ist.

