Folge 6: Finale - "Die Bullshit Show"
30 Min.Ab 6
Im Finale dreht sich alles nur noch darum, wer mit dem Titel Ehrenwolf oder Ehrenwölfin heimkehrt. Dazu werden allerdings erstmal noch Bäume gepflanzt, Reh-Abwehrzäune gebaut, Bögen geschossen und die letzten Fragen beantwortet.
Genre:Reality
6
Copyrights:© Joyn