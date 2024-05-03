OHNE GRENZEN Spezial: Das BehindertensportmagazinJetzt kostenlos streamen
Ohne Grenzen
Folge 13: OHNE GRENZEN Spezial: Das Behindertensportmagazin
- Zu Gast: Rollstuhltennisspieler Nico Langmann Rollstuhltennisspieler Nico Langmann spricht mit Miriam Labus über seine Hoffnungen für die Paralympics 2024 in Paris, seine "Nico Langmann Foundation", die Kindern den Zugang zu Sportgeräten erleichtern soll sowie die Fortschritte und Herausforderungen zum Thema Inklusion im Sport in den Medien - Inclusion Run 2024 "Miteinand" und ohne Barrieren: Der Coca-Cola Inclusion Run im Rahmen des 41. Vienna City Marathons steht auch heuer für Gemeinschaft, Inklusion und pure Freude an der Bewegung - Herbert Pichler Cup 2024 Das Sportevent für den verstorbenen Inklusionskämpfer Herbert Pichler ist auch bei der 3. Auflage ein inklusives Sportevent der Extraklasse - Sportfinder - eine neue, innovative Onlineplattform Die neue Internetseite "Sportfinder" soll Menschen mit Behinderung den Zugang zu Sportangeboten erleichtern und hilft bei der Suche nach inklusiver Fitness
