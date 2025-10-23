OHNE GRENZEN - das Behindertensport Magazin: Folge 75Jetzt kostenlos streamen
Ohne Grenzen
Folge 57: OHNE GRENZEN - das Behindertensport Magazin: Folge 75
30 Min.
Folge vom 23.10.2025
Der heimische Para-Sport startet erfolgreich in den Herbst: Medaillenregen für das Para-Kletter-Team bei der WM, die Blindenfußball-Elite zu Gast im Studio und weitere spannende Themen bei "Ohne Grenzen".
