Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Ohne Grenzen

OHNE GRENZEN - das Behindertensport Magazin: Folge 75

ORF SPORT +Staffel 1Folge 57vom 23.10.2025
OHNE GRENZEN - das Behindertensport Magazin: Folge 75

OHNE GRENZEN - das Behindertensport Magazin: Folge 75Jetzt kostenlos streamen

Ohne Grenzen

Folge 57: OHNE GRENZEN - das Behindertensport Magazin: Folge 75

30 Min.Folge vom 23.10.2025

Der heimische Para-Sport startet erfolgreich in den Herbst: Medaillenregen für das Para-Kletter-Team bei der WM, die Blindenfußball-Elite zu Gast im Studio und weitere spannende Themen bei "Ohne Grenzen".

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Ohne Grenzen
ORF SPORT +
Ohne Grenzen

Ohne Grenzen

Alle 1 Staffeln und Folgen