ORF SPORT +Staffel 1Folge 61vom 03.12.2025
39 Min.Folge vom 03.12.2025

* Deaflympics 2025 in Tokyo - die 25. Deaflympics: So groß wie nie zuvor, so stark wie nie zuvor Österreichs Sportler:innen sind zu Gast im Studio und sprechen mit Moderator Andreas Onea über ihre Erfolge und das sportlich höchste Niveau der Deaflympics-Geschichte. Die Gespräche werden von Gebärdendolmetscherin Sabine Zeller übersetzt. * Rollstuhltennis: Austrian Masters 2025 Österreichs Rollstuhltennis-Elite zeigt ihr Können: Nummer 1 Nico Langmann duelliert sich mit Top-Talent Maximilian Taucher, Routinier Martin Legner & Co. * Österreichs Para-Ski-Asse trainieren für den Saisonstart Die Aigner-Geschwister, Markus Salcher und Co. bereiten sich bei einem Trainingslager intensiv auf die neue Saison vor.

