Ollie

Ollie – Part 1

StoryZoo & FriendsStaffel 1Folge 1vom 09.09.2024
Ollie – Part 1

Folge 1: Ollie – Part 1

20 Min.Folge vom 09.09.2024

Mitten in einer geschäftigen Stadt, in einem friedlichen, vergessenen Park, finden Sie Ollie und seine Freunde. Eine kleine Eule, ein kleiner Storch, ein junger Frosch und fünf kleine Vögel leben und erleben spannende Abenteuer. Kleine Geschichten über grosse Themen wie Entdeckungen, Freundschaft, Alleinsein und die Bedeutung der kleinen Dinge im Leben. Kommen Sie bei Einbruch der Dunkelheit, wenn die Stadt still wird und alle schlafen gehen. Psst..

StoryZoo & Friends
