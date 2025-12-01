Zum Inhalt springenBarrierefrei
One Piece

ProSieben MAXXFolge vom 17.12.2025
Folge vom 17.12.2025: Ein neuer Kaiser! - Buggy, der 1000-Münzen-Clown

24 Min.Folge vom 17.12.2025Ab 12

Auf Ruffy und die restlichen Strohhüte wird ein neues Kopfgeld ausgesetzt. Crocodile und Mihawk, der stärkste Schwertkämpfer der Welt, machen sich derweil auf den Weg zur Insel Kalai Bali. Dort wollen sie mit Buggy die Gründung ihrer neuen Organisation Cross Guild besprechen.

