Ein neues Kapitel beginnt! - Ruffys und Sabos Wege

Folge vom 22.12.2025: Ein neues Kapitel beginnt! - Ruffys und Sabos Wege

24 Min.Folge vom 22.12.2025Ab 12

Sabo, der Generalstabschef der Revolutionsarmee, schafft es, seine Gefolgsleute auf Momoiro zu kontaktieren. Er berichtet Koala und den Bewohnern des Königreichs Kamabakka, was ihm wirklich widerfahren ist. Eine Person, die das Gespräch heimlich belauscht, ergreift daraufhin eine überraschende Maßnahme.

