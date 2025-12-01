Ein neues Kapitel beginnt! - Ruffys und Sabos WegeJetzt kostenlos streamen
One Piece
Folge vom 22.12.2025: Ein neues Kapitel beginnt! - Ruffys und Sabos Wege
24 Min.Folge vom 22.12.2025Ab 12
Sabo, der Generalstabschef der Revolutionsarmee, schafft es, seine Gefolgsleute auf Momoiro zu kontaktieren. Er berichtet Koala und den Bewohnern des Königreichs Kamabakka, was ihm wirklich widerfahren ist. Eine Person, die das Gespräch heimlich belauscht, ergreift daraufhin eine überraschende Maßnahme.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:JP, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© TOEI ANIMATION EUROPE SAS