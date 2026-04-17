Das Geheimnis ist enthüllt! Die Wahrheit über die antiken Waffen!Jetzt kostenlos streamen
One Piece
Folge vom 17.04.2026: Das Geheimnis ist enthüllt! Die Wahrheit über die antiken Waffen!
24 Min.Folge vom 17.04.2026Ab 12
Auf dem Gyoncorde Platz hat König Neptun sein Urteil gesprochen: Die Menschen-Piraten werden frei gelassen, während der Rest der Fischmenschenpiraten auf der Insel bleiben und unter der Aufsicht der Armee Arbeiten verrichten soll.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Anime, Kinder, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:JP, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 13-15: Videorechte: TOEI ANIMATION EUROPE SAS, Bildrechte: Eiichiro Oda/Shueisha, Toei Animation & © Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1-2, Season 12-15: TOEI ANIMATION EUROPE SAS & © Season 14: Videorechte: TOEI ANIMATION EUROPE SAS, Bildrechte: Eiichiro Oda / Shueisha, Toei Animation