Das Duell der Schwerter - Brook gegen den geheimnisvollen Samurai TorsoJetzt kostenlos streamen
One Piece
Folge vom 28.04.2026: Das Duell der Schwerter - Brook gegen den geheimnisvollen Samurai Torso
24 Min.Folge vom 28.04.2026Ab 12
Auf der arktischen Seite von Punk Hazard schießen sich Smoker und seine Leute den Weg durch die Eisberge frei und gelangen schließlich über einen Fluss zu Dr. Vegapunks ehemaligem Labor.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Anime, Kinder, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:JP, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 13-15: Videorechte: TOEI ANIMATION EUROPE SAS, Bildrechte: Eiichiro Oda/Shueisha, Toei Animation & © Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1, Season 1-2, Season 2, Season 2, Season 11-16, Season 99: TOEI ANIMATION EUROPE SAS & © Season 14: Videorechte: TOEI ANIMATION EUROPE SAS, Bildrechte: Eiichiro Oda / Shueisha, Toei Animation