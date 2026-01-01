Krise auf der Fischmenscheninsel! - Die antike Arche, Noah!Jetzt kostenlos streamen
One Piece
Folge vom 01.01.2026: Krise auf der Fischmenscheninsel! - Die antike Arche, Noah!
24 Min.Folge vom 01.01.2026Ab 6
Während Ruffy gegen Hody kämpft, taucht plötzlich das Schiff der Hoffnung - die Noah - am Horizont auf. König Neptun wundert sich, wer das riesige Gefährt steuert, denn es könnte die ganze Fischmenscheninsel zerstören, wenn es zu einer Kollision kommt.
Genre:Anime
Produktion:JP, 1999
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© TOEI ANIMATION EUROPE SAS