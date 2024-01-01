Opernball 2024 Live: Die VorberichterstattungJetzt kostenlos streamen
Opernball 2024
Folge 1: Opernball 2024 Live: Die Vorberichterstattung
60 Min.Folge vom 07.02.2024
PULS 24 Anchorwoman Bianca Ambros, "Wienerin“-Chefredakteurin" Jasmin Schakfeh und Politik-Chefreporterin Manuela Raidl beobachten das bunte Society-Treiben des 66. Wiener Opernballs. Society-Expertin Kathi Frühling berichtet vom Roten Teppich, während Chronik-Chefreporterin Magdalena Punz die Opernball-Gegendemonstrationen der Kommunistischen Jugend Österreich (KJÖ) begleitet. Außenreporter Patrick Schwanzer wird die Stimmung auf den Straßen auffangen und Reporter Patrick Fux begleitet Richard Lugner exklusiv bei den letzten Vorbereitungen zur großen Glamour-Nacht mit seinem heurigen Stargast Priscilla Presley.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Opernball 2024
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4