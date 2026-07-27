Staffel 1Folge 1vom 27.07.2026
ORF fragt: Wie geht's Österreich?Jetzt kostenlos streamen
ORF fragt: Wie geht´s Österreich?
Folge 1: ORF fragt: Wie geht's Österreich?
44 Min.Folge vom 27.07.2026
Der ORF hat gefragt, Österreich hat geantwortet: Mariella Gittler (ORF) präsentiert die Ergebnisse der großen Online-Umfrage mit zehntausenden Teilnehmern. Was bewegt die Österreicher zur Halbzeit des krisengeprägten Jahres 2026? Welche Sorgen, Hoffnungen und Erwartungen prägen den Blick in die Zukunft? Reportagen aus ganz Österreich, Momentaufnahmen und Gespräche geben Einblicke in die Stimmung im Land. Bildquelle: ORF
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