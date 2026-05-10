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ORF III Aktuell Spezial

ORF III AKTUELL Spezial: Internationale Gedenk- und Befreiungsfeier Mauthausen

ORF IIIStaffel 1Folge 513vom 10.05.2026
ORF III AKTUELL Spezial: Internationale Gedenk- und Befreiungsfeier Mauthausen

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Folge 513: ORF III AKTUELL Spezial: Internationale Gedenk- und Befreiungsfeier Mauthausen

175 Min.Folge vom 10.05.2026

Am 5. Mai 1945, also vor 81 Jahren, befreiten die Alliierten das Konzentrationslager Mauthausen. Anlässlich des Jahrestages findet am 10. Mai 2026 die jährliche internationale Befreiungsfeier in der KZ-Gedenkstätte statt. Besonders im Mittelpunkt stehen heuer die Täter und Täterinnen im Nationalsozialismus. Zu Gast in der Sendung waren Barbara Staudinger, die Direktorin des jüdischen Museums Wien, der Historiker Hannes Leidinger und Kommentator Peter Fritz.

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