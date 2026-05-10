ORF III AKTUELL Spezial: Internationale Gedenk- und Befreiungsfeier MauthausenJetzt kostenlos streamen
ORF III Aktuell Spezial
Folge 513: ORF III AKTUELL Spezial: Internationale Gedenk- und Befreiungsfeier Mauthausen
175 Min.Folge vom 10.05.2026
Am 5. Mai 1945, also vor 81 Jahren, befreiten die Alliierten das Konzentrationslager Mauthausen. Anlässlich des Jahrestages findet am 10. Mai 2026 die jährliche internationale Befreiungsfeier in der KZ-Gedenkstätte statt. Besonders im Mittelpunkt stehen heuer die Täter und Täterinnen im Nationalsozialismus. Zu Gast in der Sendung waren Barbara Staudinger, die Direktorin des jüdischen Museums Wien, der Historiker Hannes Leidinger und Kommentator Peter Fritz.
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