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Folge 15: Ö1 Mittagsjournal: Grünen-Chefin Leonore Gewessler
5 Min.Folge vom 28.03.2026
Die Stimmen der Grünen haben diese Woche die Spritpreisbremse der Regierung ermöglicht. Überzeugt ist Grünen-Chefin Leonore Gewessler von den Plänen der Regierung nicht, die drei Parteien seien jetzt gefordert, die Preissenkungen und Eingriffe in die Gewinnspannen der Mineralölkonzerne auch wirklich umzusetzen, sagte sie bei Ö1 "Im Journal zu Gast". Vom präsentierten Erneuerbaren-Ausbau-Beschleunigungsgesetz hält sie wenig, und bei dem angekündigten Social Media-Verbot für Kinder müsse die Regierung jetzt in die Gänge kommen, so die Chefin der Grünen. Sendungshinweis: ZIB 13, 28. März 2026, 9 Uhr in ORF 2
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