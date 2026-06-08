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ORF-Wahl 26
Folge 1: ORF-Wahl 26: Vor der Entscheidung
124 Min.Folge vom 08.06.2026
Drei Tage vor der Wahl des neuen ORF-Generaldirektors durch den ORF-Stiftungsrat präsentierten Bewerberinnen und Bewerber ihre Konzepte und beantworteten Fragen von Zusehern, ORF-Mitarbeiterinnen und Stiftungsräten.
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