Organizing im Tattoo-StudioJetzt kostenlos streamen
Organize 'n Style - Isabella räumt auf!
Folge 7: Organizing im Tattoo-Studio
25 Min.Folge vom 11.05.2025Ab 6
Besey und Angelina haben gemeinsam ein Tattoo-Studio eröffnet. Um ihrem neuen Arbeitsplatz den letzten Schliff zu verpassen, benötigen sie Isabellas Unterstützung. Sowohl die Rezeption als auch die Behandlungsräume selbst machen den beiden Tätowiererinnen zu schaffen. Für Ordnungscoach und Tattoo-Fan Isabella ist dieser Fall gar kein Problem. Sie versucht, Ordnung ins Chaos zu bringen und den Frauen so einen strukturierten Weg in die Selbstständigkeit zu ebnen.
Organize 'n Style - Isabella räumt auf!
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Heimwerken, Selbstoptimierung
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Calivision Network GmbH
Enthält Produktplatzierungen