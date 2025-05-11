Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 3Folge 7vom 11.05.2025
25 Min.Folge vom 11.05.2025Ab 6

Besey und Angelina haben gemeinsam ein Tattoo-Studio eröffnet. Um ihrem neuen Arbeitsplatz den letzten Schliff zu verpassen, benötigen sie Isabellas Unterstützung. Sowohl die Rezeption als auch die Behandlungsräume selbst machen den beiden Tätowiererinnen zu schaffen. Für Ordnungscoach und Tattoo-Fan Isabella ist dieser Fall gar kein Problem. Sie versucht, Ordnung ins Chaos zu bringen und den Frauen so einen strukturierten Weg in die Selbstständigkeit zu ebnen.

sixx
