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Oskar Kokoschka - Die Macht des Porträts
Folge 1: Oskar Kokoschka - Die Macht des Porträts
53 Min.Folge vom 01.03.2026
1966 porträtiert Kokoschka Altkanzler Adenauer und offenbart dabei viel aus seinem eigenen Leben. Er erlebte die europäische Geschichte hautnah, galt als provokantes Talent der Wiener Secession und schuf radikale expressionistische Werke. Seine Beziehung zu Alma Mahler prägte ihn stark. Von den Nationalsozialisten verfemt, wurde er zum Symbol des Widerstands und später zu einem engagierten Verfechter der europäischen Idee. Regie: Stéphane Ghez Bildquelle: ORF/Ampersand Film/Eclectic/
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Oskar Kokoschka - Die Macht des Porträts
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